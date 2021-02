For Honor incontra Shovel Knight nel nuovo evento

Shovel Knight è uno degli indie entrato nei cuori di moltissimi giocatori diversi anni fa, trovando la sua via per moltissime delle piattaforme attualmente disponibili e, in più, trovato nei più disparati crossover. Proprio quel titolo sta facendo il suo ritorno nell’ennesimo crossover grazie alla creazione targata Ubisoft, For Honor.

Proprio così, il “picchiaduro” estremamente originale del colosso francese, dopo l’evento Battaglia dell’Eclissi, vedrà l’arrivo di un evento a tema Shovel Knight, titolo da parte di Yacht Club che sarà disponibile per un tempo limitato. I giocatori potranno aspettarsi oggetti cosmetici a tema Shovel Knight fino al 4 marzo.

Ricordiamo che For Honor è attualmente disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Cosa ne pensate di questo crossover? Fatecelo sapere! Intanto, vi lasciamo al video pubblicato per l’occasione.