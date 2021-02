Everspace 2: svelata la roadmap dell’Accesso Anticipato

Dopo molteplici rinvii, ecco che Everspace 2 della Rockfish Games è stato finalmente pubblicato in versione Accesso Anticipato su Steam. Il team di sviluppo ha, ovviamente, molto lavoro da portare a termine, dichiarando che il primo grande aggiornamento arriverà nel mese di aprile.

Questo aggiungerà nuovo loot, nuove attività Ceto e Union, nuove side-quest e mini-quest e, in più, due nuove sottoclassi sottoforma di navi: la Vanguard e la Bomber.

È previsto l’arrivo di un nuovo companion e di un bilanciamento generale del gioco, come potete vedere dalla roadmap pubblicata dal team di sviluppo. In estate, i giocatori potranno aspettarsi un nuovo sistema, Zharkov, che porterà nuovi tipi di nemici e creature, assieme a nuovi fenomeni, aumentando inoltre il level cap dei giocatori.

Infine, Rockfish Games ha affermato di star lavorando a degli elementi per la trama principale, senza contare cinematiche varie. Everspace 2 vedrà la fine dell’Accesso Anticipato nel 2022 per PC. È inoltre in lavorazione per PS4 e Xbox One.