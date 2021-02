Nier Replicant ver.1.22474487139: ecco i requisiti PC

Solo pochi giorni fa vi abbiamo anticipato che Nier Replicant ver.1.22474487139 di Square Enix, verrà arricchito ultimamente con il DLC che introdurrà tante nuove armi. Il titolo, remake dell’originale del 2010 uscito per PS3, arriverà su varie piattaforme, tra cui il PC.

Proprio riguardo quest’ultima, il team e il publisher hanno finalmente pubblicato i requisiti ufficiale per giocare la produzione action su PC. Mentre vi lasciamo alle specifiche in calce, vi ricordiamo che Nier Replicant ver.1.22474487139 sarà disponibile su PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Il protagonista è un giovane di buon cuore che vive in un villaggio remoto. Per salvare sua sorella Yonah, gravemente malata di Necrografia, parte con Grimoire Weiss, uno strano tomo parlante, alla ricerca dei “Versi sigillati”. Per la prima volta in occidente, scopri la storia di NieR Replicant attraverso gli occhi del protagonista e di un fratello amorevole. Il gioco riunisce il team di sviluppo della versione originale, tra cui l’acclamato direttore YOKO TARO (Drakengard/NieR:Automata), il compositore Keiichi Okabe (TEKKEN/Drakengard/NieR:Automata) e il produttore Yosuke Saito (DRAGON QUEST X/NieR:Automata).