Little Nightmares: Tarsier Studios non svilupperà i prossimi titoli

Dopo la recente uscita trionfale di Little Nightmares II, lo spaventoso platform puzzle dai risvolti horror che sta spopolando tra i giocatori, rivelandosi un vero successo di critica e di pubblico (qui la nostra recensione), potrebbe sembrare prematuro cominciare a parlare del futuro della serie, ma intanto è arrivata una notizia che ci dà già una certezza: Tarsier Studios, il developer che si è occupato dello sviluppo dei primi due, fortunatissimi, capitoli della saga, non tornerà nelle eventuali iterazioni.

Questo perché già dal 2019 (periodo in cui Little Nightmares II era in fase di sviluppo) Tarsier è stato acquisito da Embracer Group, che ha intenzione di affidare al developer nuovi e diversi progetti. Pertanto Bandai Namco sarà costretta a proseguire la serie affidandola ad altri studi.

In una intervista rilasciata a IGN, il CEO di Tarsiers, Andreas Johnsson, ha voluto ringraziare Bandai Namco e tutti gli altri partner per il lavoro svolto insieme sulla serie fino a oggi, ma ha affermato che lo studio è pronto a “lavorare su nuove IP ed esplorare nuovi mondi”:

“Negli ultimi 6 anni il nostro obiettivo qui a Tarsier Studios è stato quello di creare mondi ipnotici. Little Nightmares è stato il nostro primo tentativo, ed è stato un grande successo. Personalmente amo il modo in cui il gioco ha guadagnato fan in giro per il mondo negli ultimi 4 anni. Dalle fan art alle esaustive fan theory e alle reazioni genuine, è stato tutto fantastico da vedere. La nostra collaborazione con Bandai Namco Entertainment Europe è stata estremamente soddisfacente, oro hanno ascloltato la nostra visione creativa e si sono presi a cuore le nostre folli idee e le ambizioni. Detto ciò, è agrodolce annunciare che stiamo per lasciarci alle spalle il mondo di Little Nightmares. Little Nightmares ci sarà per sempre caro. Dal momento in cui siamo stati acquisiti da Embraced Group nel dicembre 2019, è giunto per noi il momento di imbarcarci in una nuova avventura, creare nuove IP ed esplorare nuovi mondi. Personalmente non vedo davvero l’ora di vedere cosa il nostro studio sarà in grado di creare è sto facendo il conto alla rovescia dei giorni che mancano a quando potremo dare il benvenuto ai nostri fan”

Bandai Namco nel frattempo ha dichiarato che non ci sono ancora novità da annunciare sulla serie, dal momento che il secondo capitolo sta riscuotendo grande successo ed è troppo presto per iniziare a partlare dei sequel, anche se è ovvio che il publisher vorrà continuare a investire su questa IP. Queste infatti le dichiarazioni di un portavoce dell’azienda:

“Non abbiamo nulla da annunciare al momento, ma vistoche abbiamo ricevuto tanto apprezzamento da parte dei fan in tutto il mondo con la release di Little Nightmares II ci sentiamo pieni di energie alla prospettiva di darvi nuovi contenuti in futuro”

Il mondo di Little Nightmares si è rivelato una vera miniera d’oro per Bandai: il primo titolo della serie ha venduto oltre 3 milioni di copie, e dato il là a un gioco prequel per mobile (Very Little Nightmares), una serie di fumetti, programma televisivo di prossima uscita, e ovviamente al sequel.

Vi ricordiamo che Little Nightmares II è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (via Steam) e Google Stadia, mentre gli aggiornamenti per le console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X e S arriveranno più avanti nel corso del 2021.