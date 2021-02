Boruto Naruto Next Generations: arriva la morte di un grande personaggio

Nella sua carriera come mangaka Masashi Kishimoto non si è mai fatto troppi scrupoli nel rappresentare la morte di personaggi popolarissimi e amati dal pubblico. Durante la serializzazione di Naruto l’autore ha “ucciso” Asuma Sarutobi, Jiraiya e addirittura, durante un arco narrativo particolarmente drammatico, l’intero Villaggio della Foglia (salvo poi resuscitare quasi tutti i personaggi grazie al sacrificio di Nagato). Così non deve sorprendere del tutto che, ora che è tornato alla guida del sequel della sua opera, Boruto Naruto Next Generations, Kishimoto abbia scritto e disegnato la morte di uno dei personaggi più amati dai fan. Attenzione, da questo punto in poi l’articolo contiene spoiler!

Il recente capitolo 55 del manga sequel di Naruto ci ha infatti messi di fronte a una perdita davvero difficile da accettare. Nel tentativo di sconfiggere Isshiki, Naruto aveva scelto di attivare il Baryon Mode, una nuova temibile trasformazione consentitagli dalla Volpe a Nove Code. In questo stato il Settimo Hokage aveva assunto un potere impressionante, ma il prezzo sembrava essere altissimo, poiché, stando alle parole del Kyuubi, questa modalità bruciava troppo velocemente il chakra di Naruto, accorciando la sua vita e portandolo vicino alla morte.

Non potendo mantenere a lungo questa forma Naruto era infine svenuto, ma ecco che, proprio all’inizio dell’ultimo capitolo, è stato raggiunto da Kurama, la metà della Volpe a Nove Code che risiede al suo interno e che gli ha spiegato tutto. Il Baryon Mode non ha consumato la vita di Naruto, ma quella di Kurama stesso, che si è trattenuto soltanto per dare l’estremo saluto (e anche l’ultimo consiglio) all’uomo che l’ha liberato dall’odio e che ha potuto chiamare amico. Quindi, la Volpe a Nove Code scompare, lasciando Naruto, per la prima volta nella sua vita, privo del suo potere.

Un addio toccante quello a uno dei personaggi sicuramente più amati della serie originale, che aveva vissuto uno sviluppo entusiasmante durante i vari archi narrativi, passando dall’essere una temibile forza da imprigionare e controllare a un amico prezioso per il futuro Hokage, fondamentale nella sua lotta contro Madara Uchiha prima, e contro Kaguya poi.

Con la scomparsa di Kurama, Naruto sarà certamente un personaggio diverso, e adesso il destino del Villaggio della Foglia sembra ricadere sulle spalle di Boruto. Sarà lui a dover affrontare Kawaki nell’ultimo, decisivo scontro per il futuro di Konoha. Come andrà? Potremo scoprirlo soltanto continuando a leggere Boruto Naruto Next Generations.