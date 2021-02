Diablo IV: mostrata la nuova classe, il Ladro

Prosegue il BlizzConline, ed ora è il turno di Diablo IV. Per il GDR viene mostrato un filmato cinematico in cui si presenta la nuova classe che sarà disponibile. Si tratta del ladro. Dopo il filmato che introduce la storia del personaggio, viene mostrato in azione con fasi di gameplay e combattimenti, e qui sotto potete vederlo in azione

Al motto di “customization first”, viene fatto sapere che ci sarà una grande possibilità di personalizzare la classe, dall’aspetto alle abilità, per adattarsi meglio al giocatore.

Il ladro è l’ultima aggiunta del campfire di Diablo IV, che combina attacchi a distanza e corpo a corpo veloci, e mobilità incredibili. Il testo che accompagna il video dice: “Preparati a massacrare orde di dannati con armi imbevute e attacchi specializzati.”