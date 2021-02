Flash: Sasha Calle sarà Supergirl

Supergirl debutterà ufficialmente nell’Universo Cinematografico della DC Comics. Lo ha svelato per prima l’autorevole Deadline e poi, con un video su Instagram, il regista Andy Muschietti. Il personaggio debutterà sul grande schermo nel film stand-alone dedicato a Flash, diretto proprio da Muschietti.

L’attrice colombiana Sasha Calle, conosciuta per la soap-opera Febbre d’amore, è stata selezionata dal regista e dal presidente della DC Film, Walter Hamada, che si sono definiti “folgorati” dal provino della giovane. La Calle sarà la prima attrice latinoamericana del DC Universe ed è stata scelta tra 425 attrici. “Ho visto centinaia di provini di attrici ed il talento di tutte era incredibile, era una decisione difficile” ha spiegato il filmaker “ma poi abbiamo scoperto l’attrice che era destinata a questo ruolo”. La Calle non sapeva di essere provinata per Supergirl inizialmente e lo ha scoperto solo successivamente. L’attrice ha dovuto anche fare “un provino di chimica” con l’attore Ezra Miller che, nel film, interpreterà Barry Allen/Flash.

Parlando della DC, Supergirl fu interpretata da Helen Slater in un film della Warner Bros rilasciato nel 1984 e, successivamente, in questi anni, da Melissa Benoist in una serie televisiva da 126 episodi totali.

Il film dedicato a Flash rivedrà Ezra Miller nel ruolo del velocista scarlatto dei fumetti della DC e sarà affiancato da ben due Batman cinematografici: il primo interpretato da Ben Affleck e quello del 1989, interpretato da Michael Keaton. A quanto pare questo film si baserà, almeno parzialmente, alla storyline Flashpoint. Sia Miller che Affleck saranno i protagonisti del nuovo Zack Snyder’s Justice League, nuova versione del film del 2017 ad opera del suo regista originale, che anche da noi debutterà in esclusiva digitale il prossimo 18 marzo.