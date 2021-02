World of Warcraft Classic: mostrato The Burning Crusade al BlizzConline

Non solo Shadownlands per gli appassionati di World of Warcraft, il BlizzConline, la versione digitale della tradizionale convention annuale di Blizzard, ha delle novità anche per gli amanti di World of Warcraft Classic, con il nuovo trailer dell’espansione The Burning Crusade, che tornerà quest’anno, e la cui parola d’ordine è sicuramente “Be Prepared!“.

Dopo aver rilasciato la sesta patch di contenuti nel dicembre 2020 (che includeva anche il raid Naxrammas), la prima, storica espansione di World of Warcraft Classic torna al centro della scena, con l’annuncio di nuovi contenuti in arrivo durante il 2021. Presentato da Holly Longdale, lead producer di World of Warcraft (ma soprattutto e innanzitutto fan e giocatrice del famoso MMORPG della software house) il trailer ci ha mostrato alcune delle novità che potremo trovare nel corso dell’anno in World of Warcraft Classic.

Ulteriori novità sul titolo verranno rivelate durante il canale dedicato del BlizzConline, che potete continuare a seguire con noi in ogni suo passaggio!