World of Warcraft Shadowlands: annunciata al BlizzConline la prima grande espansione Chains of Domination

Il BlizzConline è finalmente iniziato, variante dell’originale Blizzcon che promette di regalare uno spettacolo dello stesso livello dei precedenti, seppur con qualche nuova regola, in primis ovviamente, la “virtualizzazione” dell’evento, viste le problematiche legate alla pandemia. Parlando di Blizzard non si può ovviamente tralasciare World of Warcraft, uno degli universi più riusciti della software house californiana.

Tra i primi annunci, ecco che gli spettatori vengono accolti con il primo, grande update per l’ultima espansione disponibile per l’MMORPG, Shadowlands. Chains of Domination porta avanti la storia iniziata per Shadowlands, così da allungare e arricchire l’arco narrativo di una storia già carica.

