The Running Man: Edgar Wright alla regia

Edgar Wright ha trovato il suo nuovo progetto cinematografico. Deadline afferma che il filmaker dietro Baby Driver ha siglato un accordo con la Paramount Pictures per portare sul grande schermo The Running Man (L’uomo in fuga), romanzo di Stephen King del 1982 che l’autore ha pubblicato, per la prima volta, con lo pseudonimo di Richard Bachman.

Il nuovo film diretto da Edgar Wright, però, non sarà una sorta di remake del film del 1987 L’Implacabile di Paul Michael Glaser con Arnold Schwarzenegger che, invece, era una sorta di trasposizione tutt’altro che fedele al romanzo. Il nuovo The Running Man, dunque, sarà un adattamento più fedele del libro di King, adattato per il grande schermo dallo sceneggiatore Michael Bacall. La produzione è affidata a Simon Kinberg della Kinberg’s Genre Films insieme a Nira Park e a Audrey Chon.

Kinberg, stando a Deadline, ha suggerito a Emma Watts della Paramount di riadattare il romanzo ed hanno pensato a Wright, il quale ha accettato immediatamente; il regista di Hot Fuzz, infatti, aveva dichiarato nel 2017 che l’unico remake che avrebbe mai diretto sarebbe stato proprio uno di The Running Man. Il romanzo distopico è suddiviso in ben 101 capitoli titolati, per l’appunto, come un conto alla rovescia che parte dal ‘meno 100’ allo ‘0’.

Il prossimo film di Edgar Wright regista sarà Last Night in Soho.