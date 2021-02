Heartstone: tra modalità Classic e nuova espansione mostrate al BlizzConline

Heartstone è da tempo uno dei titoli affermati nella community dei giochi di carte online, con una buona parte della stessa facente parte delle più disparate competizioni, ufficiali e non. Ovviamente, non potevano mancare altri annunci da parte di Blizzard riguardo il suo titolo.

In primis, proprio come la versione Classic per WoW, ecco arrivare anche quella per il gioco di carte! Si torna così al 2014, con il set originale di carte. Inoltre, la prossima espansione Forged In The Barrens approderà sulla produzione targata Blizzard.

Infine, la software house ha annunciato un modo tutto nuovo di giocare con gli eroi preferiti grazie a Heartstone Mercenaries, la modalità permetterà un mix tra gioco di carte e roguelike, tra equipaggiamento, missioni, nemici e trasformazioni. Cosa ne pensate? Gioverà di nuova vita il titolo della software house californiana?