Diablo II Resurrected mostrato al BlizzConline

Continuano ad arrivare entusiasmanti novità dal BlizzConline, l’evento digitale che in questo 2021 ha sostituito la classica convention in cui Blizzard condivide tutto sui suoi grandi titoli. E stavolta è il turno di Diablo II Resurrected, la versione rimasterizzata del grande classico del 2001, Diablo II, pronto ad arrivare in questo 2021.

Tante le novità che ci aspettando in questa versione rinnovata del titolo: Blizzard ci ha deliziati con un entusiasmante trailer e ha rivelato che il gioco conterrà sia la versione rimasterizzata del titolo base che tutte le espansioni. E inoltre, questa è la novità più grande, Diablo II Resurrected ariverà su PC e sulle console (comprese quelle di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X e S), con tanto di cross progression.

Il titolo, che torna a vent’anni di distanza dalla release originale, arriverà in una veste grafica migliorata ma avrà anche, come altre versioni rimasterizzate di titoli Blizzard, la versione del gioco in 2D, per dare quel tocco classico e quel gusto di retrogaming in più che non guasta mai, e che sicuramente farà la gioia dei fan.

È questa l’ennesima, succosa novità di questo BlizzConline che non potrà che scatenare l’hype dei fan, come hanno fatto quelle relative a World of Warcraft Shadowlands e Classic, e quella su Diablo IV! Continuate a seguirlo con noi!