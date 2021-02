Miss Marvel: Laurel Marsden è nel cast

Miss Marvel ha trovato la sua ‘amica’. Il The Hollywood Reporter rivela che Laurel Marsden è salita a bordo del progetto prodotto dai Marvel Studios. Anche se la Marvel non ha voluto commentare la nuova informazione, il sito afferma che l’attrice praticamente emergente interpreterà il personaggio di Zoe Zimmer nel serial destinato a Disney+.

La Marsden è apparsa, al fianco di Sophie Turner, in Survive di Quibi. Anche se la piattaforma digitale ha avuto vita breve, la serie con la Turner ha fatto notare la giovane attrice che è stata, immediatamente, richiesta da numerosi studios Hollywoodiani. La sceneggiatrice G. Willow Wilson e la disegnatrice Adrian Alphona hanno introdotto il personaggio della Zimmer nel 2014 ed è stata la prima persona che la protagonista, Kamala Khan/Miss Marvel, ha salvato. Un po’ come Flash Thompson per Spider-Man, Zoe è sia un’amica che una sorta di bulla per Kamala.

Bisha K. Ali è la showrunner di Miss Marvel, la serie prodotta da Kevin Feige per Disney+ che dovrebbe debuttare entro fine anno sulla piattaforma digitale. Tra i registi della serie Adil El Arbi and Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy.

La protagonista sarà interpretata da Iman Vellani che, dopo la serie stand-alone, apparirà al fianco di Brie Larson e di Teyonah Parris in Captain Marvel 2.