AnimeJapan 2021 sarà una convention digitale

Nel corso del 2020, a causa della pandemia da Covid-19, sono stati moltissimi gli eventi e le convention che sono stati costretti alla cancellazione o al rinvio. Mano a mano che l’anno proseguiva però, si è fatta largo una terza opzione, quella cioè di tenere le convention in formato digitale (come è successo a FunimationCon, Anime Expo e a Jump Festa 2021), una scelta che ha funzionato piuttosto bene per l’industria dell’animazione giapponese. E con il perdurare dell’epidemia, AnimeJapan 2021 sarà l’ennesima convention a subire questo destino.

AnimeJapan è una convention relativamente nuova nel mondo dell’animazione nipponica: quella del 2021 sarà infatti la sua settima edizione, dal momento che l’evento è stato inaugurato nel 2014, tuttavia si è subito saputa imporre come uno degli spazi principali nei quali i fan degli anime non solo potessero vedere panel relativi alle loro opere preferite o incontrare importanti ospiti, ma anche e soprattutto acquistare del merchandise dedicato alle loro serie anime.

Con l’approdo della convention in modalità digitale, sarà interessante scoprire quali saranno i cambiamenti che gli organizzatori apporteranno alla struttura dell’evento. Per il momento è stato rilasciato un comunicato ufficiale sulla decisione di rendere AnimeJapan “online-only“:

“AnimeJapan 2021 è il risultato dell’attento esame delle condizioni di salute e sicurezza dei visitatori e di tutte le parti interessate, sulla base della situazione attuale dell’infezione da coronavirus e lo stato d’emergenza proclamato dal governo il 7 gennario. Abbiamo deciso di cancellare dunque l’evento e renderlo ‘online-only’. Inoltre, l’artista Takanori Nishikawa diventerà ambasciatore ufficiale di AnimeJapan 2021”

Vedremo dunque se la convention riuscirà a ottenere lo stesso successo anche in questa nuova veste!