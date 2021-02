My Hero Academia: dettagli del panel per AnimeJapan

È naturale che un’opera della fama di My Hero Academia susciti l’interesse e l’hype di tutti i suoi fan a ogni minimo spiraglio di notizia, e così è avvenuto anche negli ultimi giorni. Sembra infatti che i piani della serie tratta dal manga di Kohei Horikoshi per il proprio panel al prossimo AnimeJapan 2021 (che ha annunciato che sarà una convention digitale) siano emersi in rete (grazie alla pubblicazione del calendario dell’evento), scatenando subito l’entusiasmo degli appassionati.

Con l’esordio della quinta stagione della serie fissato per il prossimo 27 marzo, sembra che il panel di My Hero Academia all’AnimeJapan sia fissato per il successivo 28 marzo, e che possa essere pieno di grandi ospiti e novità. Lo special stage che verrà riservato all’opera di Kohei Horikoshi infatti vedrà protagonisti alcuni dei principali membri del cast, tra cui spiccano sicuramente Daiki Yamashita, il doppiatore di Deku, Nobuhiko Okamoto che presta invece la voce a Bakugo, Yuki Kaji, interprete di Shoto Todoroki, e soprattutto Wataru Hatano, che interpreterà Shinso Hitoshi e Kohei Amasaki, la voce di Monoma, uno degli studenti della 1-B.

Proprio gli studenti della seconda sezione del liceo Yuei saranno protagonisti assoluti della prima parte della quinta stagione, che inizierà adattando l’arco narrativo dell’Addestramento Congiunto. Con tanti eventi che attendono i nostri (aspiranti) eroi, i fan non vedono l’ora di scoprire cosa succederà a Deku e ai suoi compagni, nella loro strada verso la grandezza.

Il manga di My Hero Academia procede intanto senza freni, continuando a scavare nel torbido passato di alcuni eroi e colpendo dvvero al cuore i fan, tanto che Horikoshi ha dovuto pubblicare un “messaggio di scuse” con l’ultimo capitolo per tutte le lacrime che ci sta facendo versare.