Persona 5 Strikers Guida: come farmare punti esperienza e legami

Benvenuti in questa prima guida interamente dedicata a Persona 5 Strikers (QUI per la recensione), seguito del J-RPG di Atlus acclamato da pubblico e critica internazionale. In questa occasione, vi guideremo nel raggiungimento del livello massimo dei membri dei Ladri Fantasma, delle abilità Legami e sull’accumulo dei Punti Persona. Mentre arrivare al livello 99 e accumulare punti non sarà chissà quanto complesso, massimizzare tutte le abilità Legami sarà l’obiettivo il cui raggiungimento vi chiederà un grande quantitativo di ore di gioco. Per soddisfare ciascuno di questi aspetti vi sono diversi metodi, ma noi di Gamesvillage vi consiglieremo quelli più rapidi e semplici da fare. Siete pronti al farming?

Persona 5 Strikers Guida: come farmare i punti esperienza, legami e Punti Persona!

In Persona 5 Strikers abbiamo tre aspetti fondamentali da considerare: il livello di ciascun personaggio del party, le abilità Legami e infine i Punti Persona. Mentre per il primo abbiamo ben chiare le idee, i Legami e i Punti Persona invece, necessitano di un piccolo approfondimento. Partendo dal nuovo ramo abilità, che consente lo sblocco di bonus e vantaggi, ma anche potenziamenti per tutti i personaggi utilizzabili, il suo level up fino al suo limite massimo richiederà tra le dieci e le quindici ore di gioco concentrate unicamente su una richiesta, la quale sarà disponibile solo dopo aver portato a termine la storia principale. La missione che dovrete considerare si intitola “La discesa dell’Angelo dei contratti“, una boss fight decisamente impegnativa che vi porterà a scontrarvi con l’Ombra di Dio (Metatron), il cui livello è 80. Questa missione, oltre a ricompensarvi con ventiquattromila yen (quindi vi permetterà di accumulare tantissimo denaro), regalerà la bellezza di oltre 23.000 punti esperienza, destinati sia ai membri del party, sia alle abilità Legami. Nonostante vi siano metodi più remunerativi, come il Mietitore o alzare semplicemente la difficoltà per ottenere più punti esperienza, affrontare questa richiesta al livello di difficoltà più basso velocizzerà il processo di farming. Questo perché, oltre ad avere un checkpoint davanti al suddetto boss nella Prigione “Albero della Conoscenza”, sfruttando la sua debolezza, nonché l’elemento Elettricità, vi renderà le cose ancor più semplici. Dunque oltre a livellare il ramo dedito alle abilità Legami, avrete modo di migliorare tutto il party, così da raggiungere il livello 99 con ciascun personaggio disponibile.

Pertanto, si consiglia un party in cui vi è anche Ryuji, dato che con Capitan Kidd può sferrare abilità come Ziodyne e Maziodyne in maniera autonoma, senza contare che finché non avrete ottenuto Alice, quella di Ryuji sarà la Persona di tipo elettricità più potente disponibile. Quanto all’insostituibile protagonista, consigliamo assolutamente di creare Alice e di potenziarla fino al livello 90: sbloccherete l’abilità “Signore della magia” la quale, dimezzerà il consumo dei punti SP per qualsiasi magia da lei utilizzata. Portata fino al 99, inoltre, si consiglia di utilizzare l’incenso della Magia per potenziare la sua potenza magica, così da recare danni maggiori al nostro bersaglio. Inoltre, Alice è dotata di due abilità maledette come Mamudoon e “Muori per me!”, a cui l’Ombra di Dio è debole. Sarà difficile ottenere l’instant kill, ma tentar non nuoce. Una volta che avrete concluso la storia e completato man mano tutte le richieste che diventavano disponibili con l’avanzare della trama, il vostro livello Legame dovrebbe trovarsi tra il 55 e il 60, arrivare al 99 dunque sarà un percorso completamente in salita. Altri metodi che potreste sicuramente provare è il Mietitore, il quale però vi ruberà tempo prezioso solo per essere raggiunto nella Prigione di Okinawa. Un altro metodo sarebbe quello di avviare la Nuova Partita+ a difficoltà Spietato, dove avrete modo di guadagnare ancor più punti esperienza, ma pur trovandovi al livello massimo, verrete sconfitti con soli tre colpi nel tutorial. Un altro metodo efficace, ma che vi impedirà di livellare il party, si trova ad Osaka ed è missabile. Dopo che avrete affrontato il boss della sua Prigione (di cui non vi riveleremo l’identità), troverete finalmente libera la statua del Buddha. Interagendo con essa, potrete aumentare il vostro livello Legami ottenendo dei punti esperienza, e nonostante sia quello più semplice, vi confidiamo che si tratta anche di quello più lungo.

Quanto concerne invece all’accumulo di Punti Persona, fondamentali per il potenziamento delle Personae nella Stanza di Velluto, il metodo è molto semplice. Scartando le Personae si ottengono questi punti, la cui quantità varierà in base al livello di quest’ultime. Pertanto, se scartate una Persona di livello 99, con tutti i parametri al massimo, si ottengono una quantità maggiore di punti rispetto ad una Persona di livello 80. Il nostro consiglio dunque è quello di sfruttare gli incensi ottenuti in battaglia per potenziare una Persona qualsiasi, portatela al livello 99 e registratela nel compendio nella Stanza di Velluto. Dopodiché si ripeterà nelle seguenti azioni: acquista la Persona di livello 99, scartala successivamente tramite il menù “Personae” (che troverete nella pausa) oppure direttamente nella Stanza di Velluto, fatto ciò ripetete il processo fino ad accumulare un quantitativo spropositato. In questo modo, con un po’ di pazienza e tanto denaro, potrete potenziare tranquillamente ogni singola