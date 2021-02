Overwatch 2: tante novità annunciate, tra cui la mappa a Roma

Ieri notte si è svolta l’inaugurazione del BlizzConline, e tra i giochi mostrati, c’è stato anche Overwatch 2. Tante le novità annunciate per il seguito dello sparatutto Blizzard.

Prima di tutto, è stata mostrata la mappa di Roma che sarà introdotta nel gioco, seguita dalla mappa di New York City.

Questo il testo che accompagna la presentazione della mappa di Roma: “È uno delle più belle ambientazioni artistiche che penso abbiamo realizzato per l’intero gioco e mi ha assolutamente lasciato senza fiato.” Qui sotto il tweet, sotto ancora la mappa di New York.

“It’s one of the most beautiful pieces of environment art that I think we have made for the entire game and it absolutely took my breath away.”

Welcome to Rome, a new map coming to Overwatch 2. pic.twitter.com/M3FJr03RM3

— Overwatch (@PlayOverwatch) February 19, 2021