Jitsu Squad: finanziato in meno di un giorno su Kickstarter

Il 18 febbraio è iniziata la campagna Kickstarter di Jitsu Squad, beat’em up a scorrimento in sviluppo da parte del team olandese Tanuki Creative Studio. Neanche 24 ore e il gioco è riuscito a raggiungere il primo goal posto a 15.000 euro. Al momento in cui scriviamo la cifra è arrivata a quasi 26 mila, sbloccando il primo stretchgoal, ovvero la modalità speed run. Il prossimo obiettivo è a 30 mila euro, con l’art gallery all’interno del gioco.

Il gioco in questione è un frenetico beat’em up a scorrimento in due dimensioni giocabile fino a 4 giocatori in co-op, con protagonisti 4 animali antropomorfi: Hero Yamagiwa, lo shinobi, Baby O Hara, la cyber ninja vendicativa, Jazz Amun, il maestro del kung fu magico, e Aros Helgason, l’ammazzadraghi. Oltretutto sono presenti dei personaggi che aiutano durante le partite (assist character), e tra di loro ci sono Maximilian Dood, noto giocatore di picchiaduro, con il suo cane Benny, e i due protagonisti di Yooka-Laylee.

In concomitanza con l’inizio della campagna crowdfunding è stata resa disponibile la demo.

La momento, per l’uscita del gioco è segnato un generico dicembre 2022 su PC, Switch, PlayStation e Xbox.

Queste le caratteristiche di Jitsu Squad: