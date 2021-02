Persona 5 Strikers Guida: come sbloccare la Nuova Partita +

Persona 5 Strikers (QUI per la nostra recensione) è il seguito action-rpg del famigerato Persona 5, il quale ha forgiato il successo di Atlus negli ultimi anni. Sviluppato da Omega Force, Strikers cambia completamente registro, e permette addirittura di rivisitare tutte le Prigioni completate nel corso della storia, in modo tale da poter esplorare quest’ultime in maniera approfondita una volta completata la storia. Il titolo vanta di un post-game che offre delle chicche nascoste e novità utili per la Nuova Partita +, sbloccabile soddisfacendo dei requisiti ben precisi. In questa guida, vi spiegheremo come accedere a questa modalità, dato che al contrario del suo predecessore, non sarà disponibile automaticamente.

Persona 5 Strikers: ecco la procedura

Nel momento in cui supererete i titoli di coda, potrete tornare al momento che precede la boss fight finale: qui compariranno delle nuove side quest dedite all’endgame. Come noterete, il gioco non vi avviserà della disponibilità della Nuova Partita +, poiché per sbloccare questa modalità dovrete soddisfare delle condizioni, le quali vi porteranno ad affrontare un temibile nemico. Innanzitutto dovrete aver completato tutte le side quest dedicate ai boss (vi appariranno subito dopo aver affrontato quest’ultimi nella storia), successivamente saranno disponibili nuove richieste le quali, vi permetteranno di affrontare una versione potenziata di ciascun villain. Ognuna di queste vi ricompenserà con le armi finali di ciascun membro dei Ladri Fantasma, dei regali invitanti che torneranno utili per altre occasioni. Affrontati nuovamente questi valorosi nemici, arriverà finalmente la tanto attesa richiesta di sconfiggere il Mietitore, boss segreto ricorrente nella saga di Persona.

La missione a cui dovrete fare riferimento si intitola “Alle porte della morte” e sarà situata nella Prigione di Okinawa, nell’ultima area dove avrete affrontato uno dei boss della storia. Recatevi lì ben preparati, possibilmente una volta che avrete raggiunto il livello 99: il Mietitore è conosciuto soprattutto per non avere alcun tipo di debolezza, dunque sarà un’avversario alquanto ostico da affrontare. Le nostre raccomandazioni ricadono su un party composto dal protagonista, Sophia, Zenkichi e infine Ryuji, in modo tale da sfruttare la forza bruta di quest’ultimo con attacchi fisici. Purtroppo non vi saranno exploit, ma qualora riscontriate delle difficoltà nella boss fight, consigliamo di abbassare la difficoltà: d’altronde potrete ripetere questo scontro ogni volta che lo desideriate riattivando la richiesta nel ritrovo, ottenendo così anche nuove ricompense. Una volta che avrete sconfitto il Mietitore, non vi resterà che tornare al nascondiglio e riscattare le ricompense, e la modalità “Nuova Partita +” verrà sbloccata in via definitiva. Inoltre, sarà possibile addirittura provare la difficoltà Spietato in NG+, qualora vogliate cimentarvi in una sfida ancor più complessa.