Diablo IV: tutte le novità dal BlizzConline!

Durante la cerimonia di apertura del BlizzConline di ieri notte, avevamo avuto modo di ammirare il trailer cinematico che ci avevamo mostrato il Tagliagole, la nuova classe disponibile sull’RPG Diablo IV, e durante gli eventi che si sono susseguiti in questa prima giornata di questa convention (diventata digitale per la particolare situazione pandemica) abbiamo avuto modo di scoprire molto di più sul nuovo titolo dell’amata saga RPG di Blizzard.

Gli sviluppatori si sono infatti concentrati sul mondo da loro concepito per questo titolo open world, e su quanto l’esplorazione sarà fondamentale per vivere appieno l’esperienza di gioco. I giocatori potranno quindi scoprire nuove aree uniche, risolvere dei puzzle e sconfiggere dei mostri per ottenere delle ricompense come gli stalloni, che potranno influenzare molto il vostro modo di giocare e che sono personalizzabili grazie alle armature per cavalli e ai trofei.

I campi saranno un altro elemento chiave del titolo: ogni volta che un campo verrà stabilito sulla mappa si aprirà un nuovo punto di interesse e diventeranno disponibili nuovi mercanti, nuove quest, possibili ingressi sotterranei e tanto altro ancora.

Il team di sviluppo di Diablo IV ha toccato anche l’argomento del player vs player che avrà luogo in un’area speciale chiamata i Campi dell’Odio. Si tratterà di eventi opzionali, grazie ai quali potrete gadagnare le Schegge d’Odio, oggetti impuri che, se purificati, si trasformeranno in valuta corrente. Purtroppo però tutti sono al corrente di questo fatto, e tenteranno di uccidervi per le vostre Schegge.

Sarà possibile anche tradire i propri allo scopo di conquistarle, e continuare ad agire in modo moralmente discutibile vi permetterà di raggiungere lo status di Vessillo dell’Odio, che permetterà a tutti di vedervi e di ottenere un bonus per il solo fatto di eliminarvi. D’altro canto, riuscire a sopravvivere quando verrete bersagliati dagli avversari, vi garantirà delle enormi ricompense.

Dopo aver purificato le Schegge potrete acquistare nuovi costumi, armi, cavalcature e così via. Nessuno di questi oggetti sarà più potente di quelli che potrete trovare in altre aree del gioco, ma saranno tutti un’ottima fonte di ricompense per i giocatori in PvP. Ovviamente potrete collezionare dei trofei con i nomi dei giocatori che avete ucciso.

Vi ricordiamo che Diablo IV è attualmente in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC, ma che non ha ancora una data di lancio ufficiale.