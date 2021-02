Fortnite: arrivano Ryu e Chun-Li di Street Fighter

Epic Games non è nuovo a collaborazioni con altri grandi brand dell’industria videoludica e dell’intrattenimento più in generale, inserendo nel suo popolarissimo battle royale Fortnite personaggi provenienti dai più disparati universi narrativi. Dopo la collaborazione con Marvel (che ha portato sul titolo Epic Games alcuni dei suoi iconici personaggi, come Ghost Rider) e DC Comics (con la skin di Flash) e l’arrivo di Tron, sembra che nel battle royale stiano per approdare anche le stelle di Street Fighter.

Fortnite ha lanciato infatti proprio oggi le nuove skin di Ryu e di Chun-Li, due dei più amati (e longevi) personaggi dell’iconica saga piacchiduro di Capcom. Ryu è infatti compraso fin dal primo capitolo della saga, mentre Chun-Li era parte del roster di Street Fighter 2. Nel trailer che troverete in calce alla notizia potrete vedere la breve introduzione riservata ai due personaggi da Epic Games, e che richiama persino le origini arcade dei due.

Quella con Street Fighter è una delle primissime (e finora piuttosto rare) collaborazioni con franchise giapponesi, e questo potrebbe anche portare il famoso titolo di Capcom a fungere da apripista per una nuova ondata di skin pronta a invadere il famoso battle royale di Epic.

Fortnite è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, PC, Google Stadia e dispositivi mobili Android (ma non su quelli iOS per la ben nota disputa legale che contrappone Epic Games ad Apple).