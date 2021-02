Crunchyroll Anime Awards 2021: ecco tutti i vincitori!

Il 2020 è stato un anno sicuramente difficile sotto molti aspetti, e uno tra i più anomali nel recente passato. D’altra parte però, nonostante le mille difficoltà, l’industria degli anime ha continuato a crescere, regalandoci anche in questi 365 giorni travagliati grandi emozioni. Così, dopo aver raccolto per settimane i voti degli appassionati e degli abbonati in giro per il mondo, Crunchyroll ha voluto presentare la quinta edizione degli annuali Crunchyroll Anime Awards.

Una serie di premi che il famoso servizio di streaming dedicato alle serie nipponiche (che nel 2020 è stato acquisito da Funimation) assegna fin dal 2017 a tutte quelle opere che si sono distinte durante l’anno, spaziando in tante categorie diverse. Il titolo più ambito è sicuramente quello di “Anime dell’anno“, che in passato è stato assegnato a opere del calibro di Made in Abyss, Devilman Crybaby, Yuri on Ice e Demon Slayer. Ma andiamo a vedere la lista di tutti i vincitori, categoria per categoria, dei Crunchyroll Anime Awards 2021:

Miglior colonna sonora: Kevin Penkin per Tower of God

Miglior opening: “Wild Side” di ALI per Beastars

Miglior ending: “Lost in Paradise” di ALI feat. AKLO per Jujutsu Kaisen

Miglior performance di un doppiatore giapponese: Yusuke Kobayashi nel ruolo di Natsuki Subaru in Re:Zero Starting Life in Another World

Miglior performance di un doppiatore inglese: Zeno Robinson nel ruolo di Hawks in My Hero Academia

Miglior character design: Hanako-kun I sette misteri dell’Accademia Kamome

Miglior regista: Masaaki Yuasa per Keep Your Hands Off Eizouken!

Miglior commedia: Kaguya-sama Love is War? (che si aggiudica il premio per il secondo anno consecutivo)

(che si aggiudica il premio per il secondo anno consecutivo) Miglior serie drammatica: Fruit Basket

Miglior serie fantasy: Re:Zero Starting Life in Another World

Miglior coppia: Nasa Yuzaki e Tsukasa Yuzaki per Tonikawa Over the Moon for You

Miglior scena di combattimento: Deku vs Overhaul per My Hero Academia

Miglior personaggio femminile: Kaguya Shinomiya per Kaguya-sama Love is War?

Miglior personaggio maschile: Shoyo Hinata per Haikyu!! To the Top

Miglior antagonista: Ryomen Sukuna per Jujutsu Kaisen

Miglior protagonista: Katarina Claes per My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!

Miglior anime: Jujutsu Kaisen

L’apprezzata opera dello studio d’animazione MAPPA diventa dunque il quinto trionfatore della storia di questi premi, aggiudicandosi tra l’altro non uno, ma tre trionfi. E voi cosa ne pensate di questa lista di premi? Quali sono i vostri vincitori per ogni categoria?