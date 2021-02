Fantastic Four: Jennifer Lawrence in lizza?

Fantastic Four ha trovato la sua protagonista? Forse no, ma questo rumor vale la pena riportarlo, anche perché l’autorevole scooper Charles Murphy ha gettato la cosiddetta ‘benzina sul fuoco’ e, solitamente, è affidabile quando si tratta di rumor e scoop provenienti dal Marvel Cinematic Universe. Ma c’è da dire che questa voce di corridoio proviene, inizialmente, dal Daily Mail e, successivamente, dal Daily Telegraph… ergo, prendete l’informazione con le ‘pinze’ e trattatela come tale.

Secondo questo rumor, l’attrice Jennifer Lawrence sarà coinvolta in un futuro progetto dei Marvel Studios e le due testate affermano che si tratterà proprio di Fantastic Four, in cui la Lawrence dovrebbe – ipoteticamente, naturalmente – interpretare il personaggio di Susan Storm alias la Donna Invisibile. Vista la natura delle due testate, anche noi consigliamo di prendere tale informazione con cautela, in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito. Murphy, nelle scorse ore, ha svelato che la Marvel ha anche discusso con Jessica Rothe (Auguri per la tua morte) di un ruolo ma non sarà quello della Storm.

Il personaggio della Donna Invisibile è stato interpretato da Jessica Alba nei primi due film dedicati al quartetto ad opera della Fox e al suo reboot/flop del 2015 da Kate Mara. In un film mai rilasciato ufficialmente – ma diventato cult – del 1994, invece, aveva il volto di Rebecca Staab. La Lawrence, invece, ha interpretato il personaggio di Mystica nella saga-prequel degli X-Men ad opera della Twentieth Century Fox.

Fantastic Four sarà diretto da Jon Watts.