Ahsoka: Mena Massoud sarà Ezra Bridger?

Ahsoka, come ben saprete, otterrà una sua serie stand-alone dopo il suo debutto nella seconda stagione di The Mandalorian. Il personaggio di Ahsoka Tano è stato interpretato da Rosario Dawson all’interno della serie principale sul Mandaloriano ed è stata accolta in maniera più che positiva dai fan storici della saga di Star Wars ma anche da quelli che non avevano grosse conoscenze di quest’universo.

Ora sembra ci sia una possibile novità riguardo il casting della serie tv. Infatti, sembra che in Ahsoka debutterà anche il personaggio di Ezra Bridger e, stando ad un report di Kessel Run Transmission (che, sebbene sia autorevole, vi consigliamo comunque di prendere con le ‘pinze’), potrebbe avere il volto di Mena Massoud, che al cinema ha interpretato il personaggio di Aladdin nel film live-action della Disney. Massoud sarebbe già in trattative per interpretare Bridger nella serie tv ma non è chiaro se accetterà o meno.

Ancora non è chiaro quando inizieranno le riprese della serie tv ma, se i casting sono iniziati, è probabile che partiranno prossimamente. Ahsoka è uno dei tanti spin-off e serie televisive dedicate all’universo di Star Wars che sono attualmente in fase di sviluppo alla Lucasfilm e che sono state annunciate all’Investor Day lo scorso dicembre dalla presidente Kathleen Kennedy.