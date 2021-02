Spider-Woman: Daisy Ridley è interessata al ruolo

Spider-Woman sta arrivando. Sebbene ancora oggi ci sia una certa segretezza sul progetto, sembra proprio che la Sony Pictures stia preparando una pellicola dedicata al personaggio di Jessica Drew con la potenziale regia di Olivia Wilde. Ad onor del vero, in realtà, la Wilde ha firmato per dirigere un cinecomic Marvel della Sony, ancora senza un titolo, e in molti credono si tratti proprio di Spider-Woman.

Ed i fan, sin dal suo “annuncio”, vorrebbero vedere Daisy Ridley, la Rey della nuova trilogia di Star Wars, nel ruolo principale. Adesso una giornalista di USA Today (tramite ComicBook.com) ha svelato di aver parlato con l’attrice di queste voci di corridoio e, sebbene non ne fosse al corrente, ha spiegato che accetterebbe volentieri la parte della supereroina dei fumetti della Marvel in una pellicola cinematografica dedicata a lei. La Ridley ha chiesto se questa pellicola, potenzialmente faccia parte dello Spider-Verso che la Sony sta costruendo con i villain ed i personaggi di Spider-Man e, quando la giornalista le ha detto di sì, l’attrice si è definita entusiasta avendo amato Spider-Man: Un nuovo universo.

Anche se è la Sony che ha messo in cantiere Spider-Woman, i rumor vogliono che i Marvel Studios siano impegnati nella produzione – un po’ come avviene per i film stand-alone di Spider-Man attuali – e che il personaggio, proprio come l’arrampicamuri, comparirà sia nelle produzioni Marvel Studios ambientate nel Marvel Cinematic Universe che in quelle della Sony Pictures dello Spider-Verso.

Il film su Jessica Drew – qualora fosse confermato – non ha ancora una data di uscita.