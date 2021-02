Samurai Showdown: Cham Cham in arrivo il 16 marzo, nuovo crossover con Guilty Gear annunciato

Vi avevamo già anticipato riguardo il personaggio di Cham Cham in arrivo, il 16 marzo, sul picchiaduro targato SNK, Samurai Showdown, in questa nostra news. La pubblicazione del DLC si avvicina e il team di sviluppo ha deciso di pubblicare un nuovo trailer per la presentazione in-game del personaggio.

Inoltre, SNK ha ufficialmente annunciato, pur senza alcun materiale al momento se non il post che trovate in calce, un crossover con il picchiaduro Guilty Gear di Ark System Works. Vi ricordiamo che Samurai Showdown è attualmente disponibile su PS4, Xbox One, Switch, PC tramite Epic Games Store e Stadia. In arrivo il 16 marzo la versione Xbox Series X|S.

【SAMURAI SHODOWN】

That's right! GUILTY GEAR is coming to SAMURAI SHODOWN!

The 4th spot on the SAMURAI SHODOWN Season Pass 3 roster will go to a character from none other than GUILTY GEAR. DLC launch date to be announced later. Look forward to further announcements. pic.twitter.com/Pbvc0pL9Qf

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) February 21, 2021