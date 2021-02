Tekken 7: teaser trailer per il nuovo personaggio in arrivo dalla Polonia

Uno degli immortali dei picchiaduro nel settore videoludico è sicuramente Tekken. La serie, nata nella metà degli anni ’90, ha continuato a crescere, tra storia, personaggi e gameplay, pur restando fedele a quello stile che gli ha permesso il successo.

Siamo ora giunti al settimo capitolo e Bandai Namco continua a sfornare nuovi personaggi per ingigantire il già folto roster del picchiaduro (aiutato anche dalla community di modder, come potete vedere qui). In queste ore, il colosso nipponico ha infatti pubblicato un teaser trailer per un misterioso personaggio in arrivo dalla Polonia nel periodo primaverile.

Mentre vi lasciamo al suddetto video, vi ricordiamo che Tekken 7 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.