The King of Fighters XV: il nuovo trailer si concentra su Chizuru Kagura

Nel corso della giornata odierna, SNK ha pubblicato da poco un nuovo trailer dedicato interamente a The King of Fighters XV, titolo la cui uscita è prevista per quest’anno, anche se non conosciamo data d’uscita ne le piattaforma su cui è destinata la produzione. Ebbene, la clip video in questione è dedicata interamente a Chizuru Kagura, character dove possiamo vederlo in azione nel filmato in calce alla notizia.

Inoltre, come se non bastasse, SNK ha anche pubblicato delle immagini dedicate al character presente su The King of Fighters XV. Noi speriamo che l’azienda sveli al più presto la data d’uscita ufficiale del picchiduro con le piattaforma su cui uscirà l’opera. Insomma, noi non possiamo fare altro che lasciarli alla visione del trailer dedicato a Chizuru Kagura.