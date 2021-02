Annunciato Fighting EX Layer Another Dash su Nintendo Switch

Arika ha recentemente annunciato nel corso delle ultime ore Fighting EX Layer Another Dash, titolo che verrà lanciato sugli scaffali dei negozi durante l’anno in esclusiva su Nintendo Switch. Il titolo è completamente un prodotto a sé stante rispetto a Fighting EX Layer, in cui dash e gougis sono stati sostituiti da nuovi sistemi come EX-Dash, EX-Arrow, and EX-Illusion, oltre ad aver modificato diverse mosse dai vari personaggi presenti nell’opera.

Il combattimento in Fighting EX Layer Another Dash usa un netcode di interruzione del backstep basato sul ritardo poiché è mascherato da frame variabili per diversi frame, in caso di ritardi estremi, la posizione del personaggio può essere corretta. In aggiunta, gli sviluppatori riveleranno nuove informazioni sulla produzione a partire dalla giornata del 1 Aprile 2021.