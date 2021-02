Steam: il prossimo Steam Game Festival si terrà a giugno

Steam, piattaforma ormai conosciuta da chiunque nell’ambito del gaming, è altresì conosciuta per i suoi forti sconti in vari periodi ed eventi dell’anno. Proprio per quanto riguarda quest’ultima parte, vi informiamo che il prossimo Game Festival della piattaforma arriverà nel mese di giugno.

Come per i precedenti festival, potrete aspettarvi demo, chat con gli sviluppatori e live stream da una pool di titoli oltre i 50.000. Proprio tramite il canale ufficiale Steam di YouTube è stato pubblicato un video riguardo il festival tenutosi questo mese, che vi riproponiamo qui in calce e che vi permetterà di capire come si svolgerà quello in arrivo questa estate.