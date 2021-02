Justice League: Harry Lennix parla di Martian Manhunter

Justice League, nella sua versione di Zack Snyder in arrivo a marzo anche in Italia (in esclusiva digitale), non solo presenterà un film ‘tutto nuovo’ rispetto a quello diretto da Joss Whedon e uscito, tra numerose critiche ed un insuccesso al botteghino, nel 2017, ma vedrà anche il debutto di Martian Manhunter nell’Universo Cinematografico DC Comics con il volto di Harry Lennix. L’attore ha interpretato il ruolo del generale Swanwick ne L’Uomo D’Acciaio, in Batman v Superman e, brevemente, nel Justice League cinematografico, ma, secondo i piani di Snyder ormai ben noti al grande pubblico, nella sua versione del film sarebbe dovuto diventare Martian Manhunter.

Nel corso di un’intervista con Variety, Harry Lennix ha parlato del personaggio e se lo conosceva prima di essere richiamato da Zack Snyder per filmare le sue scene aggiuntive della Zack Snyder’s Justice League: “non conoscevo bene il personaggio prima di essere richiamato per la Snyder Cut. Sapevo che c’era un personaggio con quel nome. Ho sentito dai fan del DCEU che c’erano dei personaggi non rappresentati nella Justice League cinematografica ed uno di questi era Martian Manhunter, J’onn J’onzz.“.

Riguardo il suo ruolo all’interno del film, però, l’attore precisa: “Non so ciò che resterà tagliato dal film, ovviamente, ma non ho girato tante cose. Il mio lavoro non è centralissimo, potrebbe essere un ‘punto della trama’. Ma non credo che inizierete a parlare del mio personaggio più di un, che ne so, Superman.”. Lennix ha poi confermato che non ha sentito nulla su un film stand-alone su Martian Manhunter.