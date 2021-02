Kitty Letters, di Matthew Inman, gioco o fumetto?

Il creatore di The Oatmeal, Matthew Inman, ha rilasciato all’inizio di questa settimana un nuovo gioco di parole per dispositivi mobili a tema gatto chiamato Kitty Letter che sembra giocare a uno dei suoi buffi fumetti. Quella sensazione era intenzionale, sostiene Inman. “I miei fumetti sono sempre stati retorici“, ha detto.

“Non interagisci con il fumetto, non hai voce in capitolo, lo stai solo sperimentando. Quindi, con [Kitty Letter], ho avuto la possibilità di introdurre alcuni elementi in cui le persone possono interpretare il fumetto, e ho pensato che fosse molto divertente “.

Kitty Letter ha una struttura che Inman ha descritto come

“Scrabble combinato con Clash Royale“.

Il tuo obiettivo è battere il tuo avversario scrivendo le parole da una combinazione di lettere nella parte inferiore dello schermo del telefono. Quando scrivi una parola, invii un piccolo esercito di gatti lungo una “corsia” invisibile verso il tuo avversario. Nel frattempo, il tuo avversario sta inviando eserciti di gatti per cercare di sconfiggerti.

All’inizio il gioco sarebbe stato solo multiplayer.. Questo potrebbe essere sorprendente per coloro che hanno giocato al gioco, dal momento che ha una solida modalità storia che copre 13 capitoli. Ma quella modalità storia è nata dalla creazione del tutorial del gioco.

“Ho iniziato a disegnare questo tutorial su come giocare, e poi il tutorial è diventato la modalità per giocatore singolo, in cui hai questo vicino che si muove e racconta l’intera storia su di lui”, ha detto Inman. Ma poi, si rese conto, “Sono entrato troppo in profondità. Avevo scritto tutta questa roba, ero tipo “Devo farla finita” e ho finito per scrivere tipo 12 capitoli. Ma è diventata la mia parte preferita di tutta la faccenda. “

Inman ha anche discusso del modello free-to-play del gioco, che è molto generoso. A differenza di molti giochi free-to-play, la modalità storia per giocatore singolo e il multiplayer di Kitty Letter sono completamente gratuiti, senza restrizioni. La decisione di offrire tutto ciò proveniva da ciò che Inman non piaceva degli altri giochi gratuiti.

“Io gioco a giochi free-to-play, ma li gioco perché mi piacciono i giochi”. “I meccanismi effettivi coinvolti, come macinare e sbloccare casse e ottenere gemme e monete, li odio. Li odio, cazzo. Se [gli sviluppatori] dicessero, “pagaci $ 20 e ti daremo tutto”, lo farei. Preferisco di gran lunga quel modello. ”

Il gioco offre cosmetici a pagamento per il multiplayer, ma non forniscono alcun vantaggio di gioco e sono sepolti in un menu. E Inman afferma che le entrate da loro derivate sono state “praticamente inesistenti”.

Inman ha riconosciuto di poter offrire il gioco in gran parte gratuitamente grazie alle sue altre imprese di successo, tra cui The Oatmeal e il gioco di carte di enorme successo Exploding Kittens.

“Non sono solo un tipo altruista che non vuole guadagnarsi da vivere con il suo lavoro”, ha detto. “Per essere completamente sinceri, ci guadagniamo da vivere con i nostri giochi di carte e ci guadagniamo da vivere con alcune delle altre cose che faccio. Con [Kitty Letter], ci siamo sentiti come se potessimo farla franca rendendola il più divertente possibile. “Questa app genera più quella valuta di – ed è così fottutamente banale – amore e gioia, come se avessi un’esperienza gioiosa con il gioco”, ha detto. “Quindi, a tua volta, ami di più Exploding Kittens, e forse un giorno, se vuoi comprare un gioco di carte da noi, puoi farlo.” “ERANO GATTI DAL PRIMO GIORNO”

È un modello di business simile a quello di The Oatmeal. Inman offre i fumetti gratuitamente online, ma vende libri e ha offerto merchandising.

Inman ha molte idee per il futuro del gioco. Vorrebbe migliorare la modalità arcade, aggiungere più livelli per giocatore singolo e bug da squash. Vorrebbe anche portare il gioco su Steam e Nintendo Switch, ma quelli potrebbero essere un po ‘più lontani.