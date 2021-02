Teyonah Parris parla di WandaVision e Captain Marvel 2

Teyonah Parris sta diventando una grossa star grazie al suo ruolo di Monica Rambeau in WandaVision. L’attrice, infatti, si sta facendo notare al grande pubblico per interpretare il personaggio di Monica nella serie tv dei Marvel Studios presente sul catalogo Disney+ in cui ‘fronteggia’ Wanda Maximoff nella realtà che – apparentemente – si è creata all’interno di Westview.

Ora Teyonah Parris, nel corso di una nuova intervista – e consigliamo di non proseguire con la lettura se non avete ancora visto tutte le puntate di WandaVision – ha parlato della serie e del ruolo di Monica nello show: “credo che Monica capisce che Wanda è in lutto, riconosce che hanno delle esperienza parallele e che entrambe stanno soffrendo per i loro cari. Penso che Monica stia gestendo il suo dolore nel migliore dei modi. Non sto dicendo che sia il più efficace ed il più terapeutico, ma credo che stia cercando di riconciliarsi con il suo dolore aiutando Wanda con il suo“. La Parris ha poi anticipato che, secondo il suo parere, il finale della serie sarà “epico e drammatico. Voglio dire, personalmente, la serie è incredibilmente triste ma voglio mettere insieme queste due parole“.

Parlando, invece, di Captain Marvel 2, in arrivo nel 2022, in un’intervista con Comicbookmovie.com, Teyonah Parris ha anticipato che la pellicola cercherà di scavare sul rapporto – apparentemente conflittuale, stando a quanto narrato in WandaVision – tra lei e Carol Danvers: “come sapete, sarò in Captain Marvel 2 al fianco di Brie Larson e di Iman Vellani che sarà Miss Marvel. Credo che affronteremo maggiormente il loro rapporto e cosa accade tra loro due“.