Apple cita in giudizio Valve

Apple ha citato in giudizio Valve a novembre come parte del contenzioso in corso con lo sviluppatore di Fortnite Epic Games, e chiede che Valve fornisca ampi dati sulle vendite per oltre 400 giochi, secondo un nuovo deposito. La mossa arriva nel mezzo della lotta in corso con Epic, la quale cerca di evitare di pagare le tariffe dell’App Store iOS. Apple sostiene che i dati di Valve siano necessari per calcolare la dimensione del mercato dei “canali di distribuzione disponibili” di Epic, poiché la casa produttrice potrebbe teoricamente offrire i suoi giochi tramite Steam oltre ad altri mercati digitali. Ma i dati sono anche immensamente preziosi per valutare il mercato di giochi e app, uno spazio in cui l‘App Store iOS di Apple continua a competere con il mercato Steam di Valve.

Valve sostiene che le richieste di Apple sono straordinarie e pertanto le sta contestando. In una richiesta, Apple chiede a Valve di procurarsi documenti che dimostrino quanto segue:

(a) vendite annuali totali di app e prodotti in-app; (b) ricavi pubblicitari annuali da Steam; (c) vendite annuali di prodotti esterni attribuibili a Steam; (d) entrate annuali da Steam; e (e) guadagni annuali (lordi o netti) da Steam.



Apple sostiene che questi dati sono “cruciali” per aiutarla a determinare “la dimensione totale del mercato per i canali di distribuzione digitale disponibili di Epic”. I tribunali hanno già chiesto a Samsung di fornire informazioni “quasi identiche”, ha affermato Apple nella deposizione. Inoltre, Apple richiede anche che Valve inoltre documenti che dimostrino:

(a) il nome di ciascuna App su Steam; (b) l’intervallo di date in cui l’App era disponibile su Steam; e (c) il prezzo dell’App e di qualsiasi prodotto in-app disponibile su Steam;

Valve sostiene che le richieste sono eccessivamente ampie. Secondo quanto riportato nella deposizione, Valve sostiene: “Apple ha fornito a Valve un elenco di 436 videogiochi che si dice siano disponibili su Epic Game Store e Steam, e

(a) ha chiesto a Valve di identificare, dal 2015 ad oggi, ogni versione, contenuto e tutte le versioni digitali per ciascuno di questi giochi su Steam, quindi (b) fornire informazioni esaustive su tutti loro.

” Le informazioni richieste includono le date di vendita, le variazioni di prezzo, i ricavi lordi per “versione del gioco e articolo, suddivisi individualmente” e i ricavi di Valve “relativi a queste versioni, contenuti e articoli”.

Valve sostiene che queste richieste “imporrebbero un onere straordinario a Valve per interrogare, elaborare e combinare una quantità enorme di documenti per creare i documenti che Apple cerca” e che non conserva questi dati come parte del “normale corso degli affari”. (Il deposito rileva inoltre che Apple ha ridotto la richiesta di dati da “tutti i 30.000 e più giochi su Steam in dieci anni” a “436 giochi in sei anni”.) Valve sostiene inoltre che “gran parte di ciò che Apple cerca sono informazioni su vendite e prezzi per giochi di terze parti”, ma che la società sta prendendo una “scorciatoia” citando in giudizio Valve invece di ottenere le informazioni direttamente da sviluppatori di terze parti. Mercoledì 17 febbraio, Epic ha presentato un reclamo formale antitrust contro Apple alla Commissione europea, sostenendo che Apple “non solo ha danneggiato, ma ha completamente eliminato la concorrenza nella distribuzione delle app e nei processi di pagamento“.