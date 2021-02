Rainbow Six Siege: pubblicata la roadmap della nuova Stagione

La roadmap per la Stagione 6 di Rainbow Six: Siege è stata svelata. Il gioco è stato lanciato per la prima volta nel dicembre 2015, ma Ubisoft continua a supportare il titolo con continui miglioramenti ai contenuti e al gameplay. La roadmap è stata anticipata e ora è pronta per uscire con la Stagione 6: Ubisoft e il team di sviluppo dietro il gioco hanno messo insieme un enorme video di 45 minuti che mostra ciò che i fan possono aspettarsi nel prossimo anno.

Il nuovo operatore di nome Flores è forse tra gli annunci più importanti del nuovo anno: Flores è un attaccante di media velocità e armatura dall’Argentina. Usa un gadget chiamato RCE-RATERO; un drone telecomandato con una bomba attaccata. L’operatore usa anche granate stordenti e un claymore, mentre brandisce anche i fucili AR33 o SR-25 e la pistola GSH-18 e sarà interessante vedere come Flores si collocherà tra gli operatori già presenti nello sparatutto. Inoltre, alcune modifiche aggiuntive in arrivo al Crimson Heist nell’anno 6 per Rainbow Six: Siege sono una rielaborazione della mappa Border, come una nuova arma, la GONNE-6, farà il suo ingresso nel gioco e saranno presenti anche miglioramenti del gameplay di base.

Il nuovo anno porta anche un nuovo Battle Pass. Dopo Flores, i giocatori possono aspettarsi un operatore americano di nome Nakoda, seguito da un operatore croato e poi da un operatore irlandese. Il video completo descrive le iniziative di eSport, le revisioni del gameplay, i piani di bilanciamento e mostra dettagli intricati sullo sviluppo del gioco. Rainbow Six Siege è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X / S.