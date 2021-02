Twitch Gaming dice no ai Metallica

Nonostante il suo tempismo più tardivo del solito e sia diventato completamente virtuale per la prima volta, il keynote della BlizzCon di ieri ha portato con sé grandi novità e trailer entusiasmanti. Presentava anche una performance musicale dei Metallica. La band non è nuova alla BlizzCon, essendo apparsa per la prima volta alla conferenza nel 2014. Gli spettatori su molte piattaforme (inclusi i canali Twitch e YouTube di Blizzard) hanno ascoltato un’esibizione del brano dei Metallica “For Whom The Bell Tolls“. Diversi streamer di Twitch che trasmettono la BlizzCon hanno disattivato il feed durante l’apparizione dei Metallica per evitare potenziali problemi DMCA. Ma sul feed di Twitch Gaming che trasportava anche il flusso, beh, le cose hanno preso una svolta straordinaria. Entro pochi secondi dall’inizio della canzone, l’audio è stato sostituito da quello che AV Club ha perfettamente riassunto come “la musica più stupida e più Zelda che si possa immaginare”.

Sembrerebbe che i diritti di esecuzione musicale che Blizzard ha ottenuto per i propri canali non si estendessero al canale di gioco interno di Twitch, quindi siamo stati invece ricompensati con questo momento glorioso. Avrebbero potuto tagliare del tutto l’audio? Certo, ma non sarebbe stato così divertente. Questa versione del flusso principale di apertura ha attualmente oltre 1,2 milioni di visualizzazioni.

Se vuoi vedere l’effettiva performance dei Metallica, è proprio al 1:24:50 su YouTube o Twitch. Tranne me? Lo ricorderò sempre alla maniera di Twitch Gaming. Il modo giusto.

E no, non è perduto per nessuno che sia successo a una performance dei Metallica. C’è molto da masticare su Napster e sui controversi pantani DMCA che compaiono regolarmente oggi. Ma lasciamolo per un altro giorno. Per ora, immagina solo Lars Ulrich e compagnia che si esibiscono in questa musica d’avventura RPG. A volte si sincronizza tutto bene.