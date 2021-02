Starfield: lancio previsto per la fine del 2021, rumor

Con tutte le notizie che circondano Bethesda Softworks negli ultimi tempi, in particolare con la sua acquisizione da parte di Microsoft, le domande su Starfield e The Elder Scrolls 6 non si sono fermate. Quando ne sapremo di più? Quando verranno lanciati? Almeno per il primo, l’obiettivo sembra essere quest’anno secondo l’insider NateDrake su ResetEra.

Rispondendo ai commenti di Jeff Grubb di VentureBeat su Microsoft che tiene un evento a marzo, NateDrake ha dichiarato : C’è stata una forte speranza e desiderio che Starfield esca quest’anno. Qualcuno sa quanto siano stati importanti gli impatti del COVID sul titolo, ma il 2021 era l’obiettivo previsto per il lancio fino a pochi mesi fa. Ovviamente, si è assicurato di chiarire che non è garantito che accada: Non sto dicendo che succederà al 100%, ma alla fine dell’anno scorso, sentivo che l’obiettivo era di lanciare Starfield quest’anno. Purtroppo è un gioco Bethesda e potrebbero sorgere ritardi o problemi per impedire che il rilascio arrivi.

Se uscirà quest’anno, si adatterebbe sicuramente al MO di Bethesda per il lancio dei titoli. Sia Fallout 4 che Fallout 76 sono stati rivelati e lanciati nei rispettivi anni, per quanto riguarda l’impatto della pandemia di COVID-19, abbiamo visto questo influenzare lo sviluppo di altri titoli pubblicati da Bethesda come Deathloop di Arkane Studios . Anche se la società vuole seguire lo stesso processo per Starfield , sarà interessante vedere come tutta questa situazione influirà su Microsoft. Inoltre, se il presunto evento di marzo successivo all’acquisizione di Bethesda è effettivamente in corso, potremmo saperne di più lì. Non ci resta che attendere e sperare.