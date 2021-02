Mount and Blade 2 annunciato uno straordinario aggiornamento

Gli sviluppatori di Mount And Blade 2 Bannerlord TaleWorlds hanno annunciato uno straordinario cambiamento nel modo in cui il gioco di battaglia medievale genera il terreno per le tue schermaglie in terza persona in tempo reale. Invece di scegliere da una mappa preimpostata in base al tipo di terreno in cui ti trovi, come foreste o pianure, il gioco utilizzerà invece campi di battaglia basati sul terreno generale della regione della mappa strategica intorno a te. Quel terreno non solo rifletterà il terreno vicino a dove ti trovi, ma il nuovo sistema Battle Terrain

“prende in considerazione anche la posizione e la direzione delle parti all’interno della regione e lo usa per determinare dove ogni parte si genererà nella battaglia“.



L’aggiornamento non ha ancora una data di rilascio, ma la maggior parte delle funzionalità passate è arrivata entro un mese dal debutto del diario di sviluppo. Fino a quel momento, non c’era stata alcuna indicazione reale che questo livello di dettaglio fosse pianificato per Bannerlord. È una rivoluzione nel modo in cui vengono decise le battaglie, dove in precedenza la scelta di un punto per combattere era basata su un tipo di terreno statico, ora importanti punti di strozzatura come ponti, fiumi e passi di montagna o terreni vantaggiosi come ampie pianure o fitte foreste sono posizioni chiave per vari stili di gioco.

I Vlandiani concentrati sulla cavalleria preferiranno impegnarsi in campo aperto, mentre gli schermagliatori battaniani incentrati sulla fanteria trarranno beneficio dalle imboscate nella foresta. Il sistema è ancora in fase di sviluppo e alcuni dettagli potrebbero cambiare, ma è un enorme cambiamento rispetto al modo in cui Bannerlord ha funzionato in passato e un importante aggiornamento al livello strategico di Bannerlord.

Un altro importante aggiornamento aggiungerà i server duello al multiplayer, consentendo ai giocatori di unirsi e combattere con gli altri in uno contro uno. I giocatori potranno spostarsi in un hub centrale e sfidarsi a duelli per prime tre vittorie per un punteggio elevato. Saranno disponibili tutte le classi del gioco, con l’arena per un combattimento scelto in base alla combinazione di come i giocatori si sfidano a vicenda. L’area hub offre anche viste delle arene dei duelli, così puoi guardare i combattimenti in corso. L’aggiornamento dello sviluppo include anche nuove mappe di città e castelli per assedi, saccheggi per assedi di successo e alcune nuove. Il video offre anche uno sguardo alla creazione del personaggio sandbox per coloro che preferiscono saltare la storia principale a favore di un’esperienza più personalizzabile che includa dispositivi di scorrimento per build, peso ed età, nonché una posizione di partenza per ogni cultura distinta. Puoi trovare Mount & Blade 2 Bannerlord su Steam