Kingdom Hearts 3: rivelati i requisiti ufficiali per PC

Dopo molti anni di resistenza, Square Enix ha finalmente annunciato il ritorno del franchise di Kingdom Hearts su PC tramite Epic Games Store nel mese di marzo: la serie ha una lunga e tortuosa storia divisa in vari capitoli che i fan potranno rivivere anche nella versione per PC tramite Epic Game Store, inclusa l’ultima IP principale della serie, Kingdom Hearts 3.

Per giocare avrai bisogno almeno di un Intel Core i5 3330 o un AMD Ryzen3 1200 con 8 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 760 o una AMD Radeon R7 260X. Consigliato, non è un enorme divario con un Intel Core i5 7500 o un AMD Ryzen3 3100 con 8 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 1070 e AMD Radeon RX Vega 56. Avrai anche bisogno di 75 GB di spazio di archiviazione. I requisiti riguardanti gli altri titoli sono disponibili su Epic Games Store, ma gli altri capitoli saranno più accessibili, dando la possibilità di giocare tutta la serie. Di seguito riportiamo una panoramica dei requisiti ufficiali necessari per il PC. Per maggiori informazioni, visita la pagina ufficiale del gioco qui.

Sistema

operativo minimo : Win 10 64 ( ver.1909 o successiva) Processore: Intel Core i5-3330 3.0GHz / AMD Ryzen R3 1200

Grafica: AMD Radeon R7 260X o NVIDIA GeForce GTX 760

VRAM: 2 GB

Memoria: 8 GB RAM o più

Memoria: 75 GB o più

Sistema

operativo consigliato : Win 10 64 ( ver.1909 o successiva) Processore: Intel Core i5-7500 3.4GHz / AMD Ryzen 3 3100 4-Core 3.6GHz

Grafica: AMD Radeon RX Vega 56 o NVIDIA GeForce GTX 1070

VRAM: 8GB

Memoria: 8 GB di RAM o più

Archiviazione: 75 GB o più

Kingdom Hearts 3 è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Uscirà insieme al resto della serie su PC il 30 marzo.