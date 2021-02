Half-Life 2, dopo 13 anni esce Lambda Wars

In un aggiornamento pubblicato sulla loro pagina Steam, il team dietro la mod Lambda Wars ha annunciato che il progetto di strategia in tempo reale Half-Life 2 ha lasciato la beta. Il lancio include le modalità singleplayer, co-op e multiplayer. Lambda Wars ha due fazioni, Combine e Rebels, e consente ai giocatori di rivivere le battaglie di Half-Life 2 da un’angolazione dall’alto verso il basso. L’aggiornamento di lancio implementa i nemici “persi” di Half-Life 2, come il sintetizzatore di granchio e il sintetizzatore di mortaio, che si trovano negli artbook del gioco originale.

La mod stessa è in realtà basata sul codice di Alien Swarm, la mod basata sul motore Source trasformato in gioco completo rilasciato gratuitamente da Valve nel 2010. In un post su Reddit, uno del team di mod ha delineato su quante persone hanno lavorato il gioco nel corso dei 13 anni di sviluppo: “Molti sviluppatori sono andati e venuti, ma il capo programmatore ha iniziato e portato a termine il progetto“. Gli sviluppatori hanno ricevuto una manciata di donazioni in denaro per il loro tempo, ma alla fine il gioco è stato un progetto appassionato.

Le mod mantengono vivo un gioco, lo arricchiscono.

“Queste mod sono una testimonianza di ciò che le persone possono ottenere nella vita al di fuori del loro lavoro reale”.

Puoi trovare Lambda Wars su Steam gratuitamente.