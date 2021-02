Rogue Legacy 2 ha una nuova classe Gunslinger

Il nuovo aggiornamento di Rogue Legacy 2 ti consente di trasformare il gioco in un inferno di proiettili, per i tuoi nemici, con l’aggiunta di una classe pistolero. Il Gunslinger è una classe piuttosto selvaggia, in grado di lanciare rapide raffiche di proiettili mentre salta e schiva. “Basta non dimenticare di ricaricare“, dice il trailer. L’aggiornamento dei Doni Arcani aggiunge anche molte altre cose, sono solo entusiasta delle armi. La classe assassina dell’originale Rogue Legacy fa il suo ritorno, così come l’NPC architetto. L’architetto ti consente di preservare la struttura di una corsa precedente al gioco per perfezionarti rispetto a un layout o tornare indietro per riprovare in una stanza delle fate. Appaiono anche nuovi negozi di curiosità, che ti consentono di acquistare cose a medio termine.

Il centro dell’aggiornamento dei Doni Arcani è una nuova regione del castello, lo Stygian Study. Non sono tutti libri, però: ci sono mostri che cercano di uccidere te e anche un nuovo capo. Mi piacciono i nuovi nemici: pergamene assassine, dipinti e scrigni del tesoro. Adoro una buona imitazione.

Cellar Door Games afferma che questa patch porta Rogue Legacy 2 alla parità dei contenuti, o superiore, con il primo gioco. Puoi trovare le note complete sulla patch sul sito web di Rogue Legacy 2.