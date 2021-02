Dirt 5: disponibile l’Energy Content Pack

Da oggi 22 febbraio è disponibile un nuovo aggiornamento in Dirt 5, racing game di Codemasters. L’update è composto da un pack a pagamento, l’Energy Content Pack (a 11,49 euro), e un aggiornamento gratuito, che porta il gioco alla versione 3.00. Questi i contenuti:

Energy Content Pack

⚡ Quattro nuove auto

⚡ 25 nuovi eventi carriera

⚡ Nuovi sponsor

⚡ Nuove livree

⚡ Nuove opzioni di personalizzazione

Aggiornamento gratuito 3.00

⚡ Aggiornamento Junkyard Playgrounds

⚡ Nuova location Playgrounds: Italia

⚡ Nuove livree iconiche

⚡ Miglioramenti tecnici

Per l’occasione è stato anche pubblicato un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione dell’Energy Content Pack su Steam:

“Le nuove quattro auto dell’Energy Content Pack rappresentano leggende Americane e Europee dello scenario del motorsport. A ovest dell’Atlantico, arrivano la Chevrolet Silverado 1500 e la GMC Sierra PreRunner – due auto dalla potenza brutale, modificate per sopportare le condizioni più estreme. Dall’est invece arriva la bellissima Alpine A110 Sports X – un esperimento del costruttore francese, che combina eleganza e dirompenza per conquistare tutti i tracciati. Lo stesso può essere detto per la Porsche Taycan Turbo S, un mostro elettrico rivoluzionario, che genera oltre 700bhp di pura potenza – perfetta per sbizzarrirsi su ogni pista del mondo di DIRT 5.

Le quattro auto sono utilizzabili in tutte le modalità di gioco – inclusa la Carriera, dove verranno aggiunti altri 25 nuovi eventi da giocare. Brasile, New York, Sud Africa, Nepal e molte altre località vi aspettano. Due nuovi sponsor saranno disponibili nella carriera – Xite e MadCroc – completando eventi mentre sei sotto contratto con questi sponsor, potrai sbloccare nuovi oggetti per la personalizzazione come: livree, stickers, cordini e opzioni per la personalizzazione delle livree.

Il gioco è disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X/S.