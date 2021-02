Classifica italiana: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury debutta in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella sesta settimana di questo 2021, dall’8 al 14 febbraio. Uscito il 12, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) debutta in testa alla classifica, mentre Fifa 21 fa solo un piccolo passo indietro rispetto alla scorsa settimana ed è secondo. Chiude il podio GTA V (su PS4). Curioso, su PC, il fatto che in testa alla classifica ci sia il primo Little Nightmares, mentre Little Nightmares II, uscito l’11, è terzo. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY SWITCH

2 FIFA 21 PS4

3 GRAND THEFT AUTO V PS4

4 THE LAST OF US PART II PS4

5 LITTLE NIGHTMARES II PS4

6 JUST DANCE 2021 SWITCH

7 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

8 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

9 JUMP FORCE PS4

10 RED DEAD REDEMPTION 2 PS4

CONSOLE

1 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY SWITCH

2 FIFA 21 PS4

3 GRAND THEFT AUTO V PS4

4 THE LAST OF US PART II PS4

5 LITTLE NIGHTMARES II PS4

6 JUST DANCE 2021 SWITCH

7 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

8 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

9 JUMP FORCE PS4

10 RED DEAD REDEMPTION 2 PS4

PC

1 LITTLE NIGHTMARES PC

2 RED DEAD REDEMPTION 2 PC

3 LITTLE NIGHTMARES II PC

4 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PC

5 XCOM 2 PC

6 GRAND THEFT AUTO V PC

7 SPYRO REIGNITED TRILOGY PC

8 THE SIMS 4 PC

9 DARK SOULS III PC

10 NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER