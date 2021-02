Nippon Ichi Software: nuovo teaser per un nuovo gioco

Nippon Ichi Software, sviluppatore della serie Disgaea, è solito pubblicare teaser prima dell’annuncio di un nuovo gioco; era successo così, ad esempio, per il recente Tantei Bokumetsu (in arrivo su PlayStation 4 e Nintendo Switch).

E oggi, con lo stesso modus operandi, lo sviluppatore ha aperto un altro dei suoi siti web teaser per un “Nuovo gioco”, con un trailer che mostra quella che sembra essere una sorta di misterioso bosco, con tanti fiori arancioni e gialli.

Qui sotto potete vedere il filmato pubblicato sul canale YouTube dell’azienda.

Come detto prima, è il secondo nuovo gioco preso in giro questo mese. Il primo è stato poi rivelato come Tantei Bokumetsu per PS4 e Nintendo Switch, un interessante mix tra romanzo visivo e gioco investigativo che ricorda molto Danganronpa.

Se verrà seguito il solito schema, è probabile che riceveremo aggiornamenti giornalieri con suggerimenti più criptici fino a quando il gioco non verrà rivelato, cosa che potrebbe accadere già mercoledì, quando verrà pubblicato Famitsu.

Naturalmente, questa è solo una speculazione, poiché non vi è alcuna garanzia che Nippon Ichi Software seguirà uno schema specifico.

Per ora, anche noi non sappiamo se questo nuovo gioco arriverà in occidente o no, ma la maggior parte del software Nippon Ichi viene poi effettivamente localizzato dal suo braccio occidentale, NIS America.

Vi faremo sapere quando il gioco sarà ufficialmente annunciato. Per ora, c’è da aspettare.