Metal Gear Solid V The Definitive Experience: in offerta sul PlayStation Store a €4

Alcune volte, il PlayStation Store porta con sé delle offerte che i giocatori non possono lasciarsi sfuggire, ed è proprio questo il caso. Infatti, nel corso delle ultime ore, sullo store targato PlayStation è possibile acquistare Metal Gear Solid V The Definitive Experience al prezzo di soli €4. Se per caso non siete in possesso dell’ultima avventura con protagonista Big Boss, vi consigliamo di dare una possibilità all’opera realizzata da Hideo Kojima.

Ecco i dettagli del gioco:

Nove anni dopo gli eventi di MGSV: Ground Zeroes e la caduta della Mother Base, Snake, conosciuto anche come Big Boss, si risveglia da un lungo coma, durato quasi dieci anni. Il gioco inizia nel 1984, in piena crisi globale provocata dalla Guerra Fredda. La missione di Snake sarà influenzata soprattutto dalla sua volontà di vendicarsi, dando la caccia a un’unità misteriosa, conosciuta come XOF. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, continua a esplorare in maniera ambiziosa alcuni temi maturi, come la psicologia della guerra e le atrocità perpetrate da chi resta coinvolto nel suo circolo vizioso. MGSV: The Phantom Pain è uno dei giochi più attesi dell’anno, grazie alle sue ambientazioni liberamente esplorabili, una fedeltà grafica fotorealistica e un game design ricco di opportunità, ma è destinato anche a diventare uno dei migliori capolavori del settore videoludico per la sua narrazione cinematografica, le tematiche forti e un’azione di gioco tattica davvero avvincente.



Vi ricordiamo che l’edizione conterrà per l’appunto Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Metal Gear Solid V Ground Zeroes e la modalità Multiplayer con Metal Gear Online.