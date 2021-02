Akiba’s Trip Hellbound & Debriefed: 30 minuti di gameplay

Il doppiatore Yuichi Nakamura e lo scrittore freelance Mafia Kajita hanno presentato in anteprima quasi 30 minuti di Akiba’s Trip Hellbound & Debriefed nell’ultimo episodio del programma web Washagana TV.

Inoltre, un video bonus pubblicato da 4Gamer.net presenta una scena di gioco aggiuntiva di otto minuti, che mostra un evento tra il protagonista e la sua sorellina, che cerca di prendergli dei soldi.

Akiba’s Trip Hellbound & Debriefed uscirà per PlayStation 4 e Switch il 20 maggio in Giappone, seguita dall’uscita in occidente quest’estate su PlayStation 4, Switch e PC (via Steam). Qui sotto potete vedere i due filmati.

Il gioco in questione, sviluppato da Acquire e pubblicato da XSEED Games / Marvelous USA è un remaster di Akiba’s Trip Plus, che era a sua volta una versione aggiornata dell’originale Akiba’s Trip lanciato su PSP nel 2011. Il gioco mette i giocatori nei panni degli Akiba Freedom Fighters mentre cacciano vampiri fino a spogliarli dai loro skivvies.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

• Divertente rivisitazione della Mecca dell’elettronica giapponese

Fai un tour virtuale del quartiere di Akihabara del 2011 ricreato nei minimi dettagli, completo di layout accurato delle strade e negozi basati su attività commerciali reali che operavano in quel momento.

• Combatti come un nerd

Impugna un arsenale di repliche, oggetti da collezione e altri oggetti divertenti mentre umilii i vampiri alla sottomissione, il tutto mentre indossi un’elegante gamma di abiti e costumi personalizzabili.

• Le tue scelte contano

Scegli quale fazione supportare nella lotta per Akihabara e osserva come le tue decisioni influenzano il corso della storia, culminando in uno dei tanti finali diversi.

• Doppio audio completo

Goditi ore di battute a voce alta scegliendo l’inglese o l’originale giapponese.