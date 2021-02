Call of Duty Warzone: Verdansk verrà fatta esplodere l’11 Marzo?

Nel corso delle recenti ore, sono arrivate diversi rumor piuttosto interessanti legati prettamente Call of Duty Warzone, la modalità battle royale di Call of Duty Modern Warfare, disponibile gratuitamente a tutti per PC, Xbox One e PlayStation 4. Mancano pochi giorni all’inizio della Stagione 2 su Call of Duty Black Ops Cold War, e in tanti non vedono l’ora di testare con mano le modifiche e aggiunte apportate nell’iterazione.

Ma, a quanto pare, un grosso evento succederà a breve. Ebbene, secondo quanto riportato da alcuni dataminer, la mappa Verdansk in Warzone potrebbe essere rasa al suolo dall’evento prefissato apparentemente l’11 Marzo, il quale, sempre quanto svelato dai dataminer, verrà distrutta da una bomba atomica. Insomma, questa notizia è decisamente interessanti, ma aspettiamo una conferma ufficiale da Activision e Treyarch.

Think of it like this… the Outbreak event ends a day before the “End”…

Why do you think that is- *Kaboom*.

— Black Ops Cold War Newz (@WarzoneNewz) February 21, 2021