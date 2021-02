Bluepoint Games: l’acquisizione di Sony è solo una questione di tempo?

Bluepoint Games è uno studio di sviluppo noto soprattutto per i remake e le rimasterizzazioni di giochi più vecchi. Negli ultimi anni ha lavorato con titoli Sony, con ultimo il remake di Demon’s Souls per PlayStation 5. E si vociferava proprio, a fine dello scorso anno, di una acquisizione da parte di Sony dello studio texano. Prima di Demon’s Souls c’era stato il remake di Shadow of the Colossus, la remastered di Gravity Rush e la Uncharted: The Natan Drake Collection. Quindi un’acquisizione da parte di Sony potrebbe sembrare una cosa plausibile.

La storia inizia a metà novembre scorso, quando l’utente di ResetEra, MarsipanRumpan aveva detto che, a costo di essere bannato dal forum, entro il 28 febbraio ci sarebbe stato l’annuncio dell’acquisizione da parte di Sony con Bluepoint Games, ma con l’avvicinarsi della data in questione, lo scetticismo è aumentato. L’amministratore Transistor ha però commentato recentemente che, “Ci sono state conferme da più fonti riguardo l’acquisizione di Bluepoint da parte di Sony, quindi è praticamente certo, è solo una questione di quando succederà. Avevo abbastanza fiducia che sarebbe successo, per questo ho deciso di non bannarli in primo luogo.”

Ancora una volta, prendete il tutto con le pinze, ma sicuramente avrebbe senso, visto l’ottimo rapporto tra le due aziende. Non resta che attendere eventuali annunci ufficiali, o smentite, da parte dell’una o dell’altra.