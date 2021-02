Final Fantasy XVI sarà action, ma includerà una modalità ad hoc per concentrarsi sulla storia

Naoki Yoshida, produttore del nuovo Final Fantasy XVI annunciato lo scorso anno, è apparso durante l’ultima puntata dello show radiofonico One Morning. Più precisamente ha preso parte allo spazio dedicato ai videogiochi, chiamato “Game Hack”, dove ha dato alcune importanti novità a riguardo.

In primis, ha affermato che il nuovo capitolo della leggendaria saga andrà più per l’action che per il consueto JRPG, focalizzandosi comunque sulla storia. Ha dichiarato, inoltre, che stanno preparando una modalità per i giocatori che, non essendo troppo portati per il genere action, vista la frenesia tipica, permetterà di concentrarsi solo sulla storia.

Infine, ha speso qualche parola sul senso che il team sta cercando di dare a Final Fantasy XVI e al suo tema, proponendo quindi la dualità tra la “buona” realtà e la “cattiva” realtà della vita. Cosa ne pensate delle parole di Yoshida? Fatecelo sapere! Vi ricordiamo che la produzione targata Square Enix è attualmente in sviluppo per PlayStation 5.