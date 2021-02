Can’t Drive This arriverà il 19 marzo sulle maggiori piattaforme

Il genere party game, fortunatamente, non è mai scomparso. Anzi, con il passare del tempo, i titoli di questo genere sono aumentati di numero e qualitativamente. Tra non molto, tantissimi giocatori potranno giocare a Can’t Drive This, party game in arrivo per le maggiori piattaforme.

Sarà disponibile a partire dal 19 marzo per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam. Inoltre, per quanto riguarda le versioni delle console Sony, Can’t Drive This sarà disponibile anche in versione fisica. Vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguita dal trailer d’annuncio.

Can’t Drive cosa?

Can’t Drive This è una gara automobilistica basata su una cooperazione competitiva (va di moda). Guida il tuo Monster Truck MENTRE il tuo amico costruisce la strada davanti a te! Oh, e non andare troppo lento, O ESPLODERAI! Come nel film con Sandra Bullock, lei fa più o meno la stessa cosa, ma su un autobus. Inoltre, lei non esplode (Spoiler Alert). C’era anche Keanu Reeves nel film.

Virtù della modalità Cooperativa Multiplayer

Gioca a casa sullo stesso divano faccia a faccia, con il tuo miglior amico-nemico! Porta qualche amico e qualche joystick, e distruggi queste amicizie!(Probabilmente dovremmo, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità per ogni danno provocato alle tue relazioni interpersonali)Se non hai nessun amico con te, gioca in modalità single-player, o trova qualche giocatore casuale sul web per giocarci! Goditi la gioia di giocare a Can’t Drive This senza quel fastidioso e maleodorante amico vicino a te. Sai di chi sto parlando.

Personalizzazione

Ti chiederai, dov’è il divertimento nella modalità multiplayer online? Una domanda intelligente da parte tua, meravigliosa creatura! Can’t Drive This presenta un triliardo di parti sbloccabili e un editor per il veicolo, così potrai pavoneggiarti con tutti! Ma come tutti ben sappiamo, solo un giocatore può guidare il Monster Truck. L’altro giocatore costruisce la strada. Per questo motivo abbiamo incluso anche un editor per il tracciato! Crea la tua pista personalizzata e fai correre i tuoi amici su una strada dorata di mattoni gialli, se è la tua specialità!